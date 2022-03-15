بريد الجزائر يطلق عرضا جديدا بمناسبة شهر رمضان
قامت مؤسسة بريد الجزائر، بإطلاق عرض ترويجي جديد للبريد السريع ems الخاص بشهر رمضان 2022 تحت شعار “ريحة البلاد”.
وحسب بيان للشركة فيمكن للزبائن وفق مضمون العرض ارسال 4 كغ عبر لبريد السريع ودفع ثمن 02 كغ فقط، وذلك حصريا عبر 48 وكالة تجارية للبريد السريع و 300 مكتب إيداع المتواجدين عبر مؤسسات بريد الجزائر.
ويشمل العرض خاص بالمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان ” فريك، كزبرة، نعناع، توابل، القمح الصلب، الخضروات، الفواكه، كعكات تقليدية، الشاي، شاي الأعشاب، الفواكه الجافة… وغيرها.
كما أكد بريد الجزائر أن هذا العرض صالح فقط للطرود البريدية التي يتراوح وزنها ما بين 02 و 04 كغ على المستوى الدولي وذلك من 15 مارس إلى 02 ماي 2022.
وتشمل البضائع المعنية “مقبولة”: عرض رمضان 2022 “ريحة البلاد” ما يلي:
. المنتجات الغذائية والمنتجات المعلبة باستثناء الصلصات والسوائل المطبوخة
. الفواكه والخضروات الموسمية المنتجة في الجزائر والحلويات الأخرى
. التمور والفواكه المجففة
. الحبوب (فريك / كوربا إلخ)
. بهارات أو منتجات أخرى من نجوم شهر رمضان
· الكعكات والحلويات الشرقية والتقليدية الجزائرية
· النعناع والكزبرة والشاي وشاي الأعشاب
· الملابس الجزائرية والأغراض الشخصية الأخرى.
ليديا كبيش