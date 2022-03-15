قامت مؤسسة بريد الجزائر، بإطلاق عرض ترويجي جديد للبريد السريع ems الخاص بشهر رمضان 2022 تحت شعار “ريحة البلاد”.

وحسب بيان للشركة فيمكن للزبائن وفق مضمون العرض ارسال 4 كغ عبر لبريد السريع ودفع ثمن 02 كغ فقط، وذلك حصريا عبر 48 وكالة تجارية للبريد السريع و 300 مكتب إيداع المتواجدين عبر مؤسسات بريد الجزائر.

ويشمل العرض خاص بالمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان ” فريك، كزبرة، نعناع، توابل، القمح الصلب، الخضروات، الفواكه، كعكات تقليدية، الشاي، شاي الأعشاب، الفواكه الجافة… وغيرها.

كما أكد بريد الجزائر أن هذا العرض صالح فقط للطرود البريدية التي يتراوح وزنها ما بين 02 و 04 كغ على المستوى الدولي وذلك من 15 مارس إلى 02 ماي 2022.

وتشمل البضائع المعنية “مقبولة”: عرض رمضان 2022 “ريحة البلاد” ما يلي:

. المنتجات الغذائية والمنتجات المعلبة باستثناء الصلصات والسوائل المطبوخة

. الفواكه والخضروات الموسمية المنتجة في الجزائر والحلويات الأخرى

. التمور والفواكه المجففة

. الحبوب (فريك / كوربا إلخ)

. بهارات أو منتجات أخرى من نجوم شهر رمضان

· الكعكات والحلويات الشرقية والتقليدية الجزائرية

· النعناع والكزبرة والشاي وشاي الأعشاب

· الملابس الجزائرية والأغراض الشخصية الأخرى.

ليديا كبيش

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