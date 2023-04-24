بريد الجزائر يصدر طوابع تحمل صورة مقروط العسل ومقروط اللوز

24 أبريل، 2023

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن اصدار طوابع بريدية لأول مرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، تكرس حلويات تقليدية تتمثل في مقروط العسل ومقروط اللوز، تحت شعار “الحلويات التقليدية الجزائرية عراقة وأصالة”.

وقالت مؤسسة بريد الجزائر في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العائلات الجزائرية لاتزال تحافظ على العديد من العادات والتقاليد والحلويات التقليدية على وجه خاص وبكل أنواعها.

وأضافت ذات المؤسسة:” تتربع الحلويات التقليدية الجزائرية على عرش مناسبات الجزائريين فلكل منها حلوى خاصة بها تختلف بحسب المناسبة والمنطقة”.

ليديا كبيش

24 أبريل، 2023

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