بريد الجزائر يصدر بلاغا هاما بخصوص البطاقة الذهبية
أضدرت مؤسسة بريد الجزائر بيانا هاما، عبرر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، يتعلق بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الذهبية.
ودعت المؤسسة زبائنها إلى توخي الحيطة والحذر، فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالبطاقة الذهبية، أو الرمز”OTP” كما نهتهم عن تحميل التطبيقات المزيفة.
في حين دعت المؤسسة إلى زيارة رابط التطبيق بريدي موب :https://play.google.com/store/apps/details..
ورابط التطبيق ECCP : https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp
رمزي أحمد توميات