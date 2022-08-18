برناوي: إخماد 38 حريق بالولايات الشرقية والجهود متواصلة لإطفاء البقية

أكد اليوم الخميس، المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، أنه تم إخماد 38 حريقا بين ليلة أمس الى غاية صبيحة اليوم الخميس عبر مختلف الولايات المعنية في شرق البلاد.

وأوضح برناوي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه تم اخماد 38 حريقا من مجموع 63 حريقا ، مبرزا أن ولاية الطارف التي تعتبر الولاية الأكثر تضررا والتي سجلت 24 ضحية أمس لم يبق فيها سوى حريقين .

كما أكد ذات المتحدث أنه تم دعم الفرق المتواجدة في النقاط المشتعلة بأكثر من ألف وسبعمائة عون إضافي كخطوة إستباقية من المديرية العامة للحماية المدنية.

وذلك عقب النشرية الخاصة لديوان الأرصاد الجوية تتعلق بارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية، يضيف المسؤول بالمديرية العامة للحماية المدنية.

رمزي أحمد توميات

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