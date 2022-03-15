تمت برمجة قضية تفجير قصر الحكومة ومقر الأمن لباب الزوار سنة 2007، في الدورة العادية الأولى لسنة 2022 بمجلس قضاء العاصمة، حسبما كشف عنه جدول القضايا الجنائية

وبرمجت محكمة الجنايات الابتدائية بقضاء العاصمة، إعادة محاكمة ستة متهمين موقوفين، بتاريخ 16 جوان من السنة الحالية.

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ويتعلق الأمر بكل من المدعو حدوش سليم، أوزنجة خالد، سليمان عدلان، بشار حسان، معروف خالد، وكريتوس مراد.

كما سيخضع المتهمون للمحاكمة أمام تشكيلة قضائية جديدة يترأسها القاضي دبوب الطيب، وذلك بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في ذات الملف.

رمزي أحمد توميات

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