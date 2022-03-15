برمجة قضية تفجير مقري الحكومة والأمن خلال الدورة الأولى المقبلة بمجلس قضاء العاصمة

15 مارس، 2022
تمت برمجة قضية تفجير قصر الحكومة ومقر الأمن لباب الزوار سنة 2007، في الدورة العادية الأولى لسنة 2022 بمجلس قضاء العاصمة، حسبما كشف عنه جدول القضايا الجنائية
 وبرمجت محكمة الجنايات الابتدائية بقضاء العاصمة، إعادة محاكمة ستة متهمين موقوفين، بتاريخ 16 جوان من السنة الحالية.
،
ويتعلق الأمر بكل من المدعو حدوش سليم، أوزنجة خالد، سليمان عدلان، بشار حسان،  معروف خالد، وكريتوس مراد.
كما سيخضع المتهمون للمحاكمة أمام تشكيلة قضائية جديدة يترأسها القاضي دبوب الطيب، وذلك بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في ذات الملف.
رمزي أحمد توميات
15 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاع حوزة

11 يناير، 2022

تسجيل  112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

1 أبريل، 2021

تحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

18 نوفمبر، 2020

أحمد قايد صالح: “العصابة تحاول إحداث قطيعة بين الشعب والجيش بشعار “دولة مدنية وليست عسكرية”

7 نوفمبر، 2019
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: