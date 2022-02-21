بداية من شهر مارس الداخل… صب منحة البطالة سيكون يوم 28 من كل شهر

أعلن اليوم الإثنين، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أن الإنطلاق في صرف منحة البطالة سيكون بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن صبها سيكون بتاريخ 28 من كل شهر.

وكشف شرفة، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه سيتم تفعيل منصة رقمية بداية من 25 فيفري الجاري للاتصال بالبطالين المسجلين على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، في إطار الاستفادة من منحة البطالة.

وطالب ذات المتحدث، الشباب الراغب في الاستفادة من منحة البطالة بالتسجيل الكترونيا على المنصة الرقمية التي استحدثتها الوكالة الوطنية للتشغيل لاجتناب عناء التنقل والطوابير غير المنتهية على مستوى الوكالات.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع العمل، أن هذه المنصة ستسمح بإحصاء عدد الأشخاص الذين استوفت فيهم الشروط للإستفادة من هذه المنحة والتي تهدف إلى التكفل بالشباب البطالين سواء كانوا حاملين لشهادة جامعية أم لا.

وبالنسبة للشروط التي يجب ان تتوفر في طالبي منحة البطالة، قال شرفة:” يجب أن يكون صاحب الطلب من جنسية جزائرية، أن يكون مقيما بالجزائر، أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة، أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، ألا يتوفر على دخل أي كان طبيعته، أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته”

رمزي أحمد توميات

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