بداية من الأسبوع المقبل..الجوية الجزائرية تقرر إستئناف رحلات العمرة نحو السعودية

بداية من الأسبوع المقبل..الجوية الجزائرية تقرر إستئناف رحلات العمرة نحو السعودية

كشف ياسين بن سليمان المدير العام للجوية الجزائرية أن الشركة تهدف لتكثيف تواجدها في الدول الإفريقية خاصة موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو ونيجيريا، في حين أعلن عن استئناف رحلات العمرة نحو السعودية الأسبوع القادمة بتنظيم رحلات يومية من عدة مطارات.

وأوضح بن سليمان خلال حلوله ضيفا على قناة الشروق، أن الجوية الجزائرية تحوز 56 طائرة كلها ملك الشركة إلا أنها تعاني من مشكل الصيانة التقنية بسبب التوقف الذي حدث خلال الفترة الماضية.

وراهن المتحدث على إعادة التنظيم الجذري للجوية الجزائرية بتسطير أهداف جديدة على رأسها إعادة التموقع في المطارات والأسواق الدولية وتكثيف تواجدها في موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو ونيجيريا، وفتح رحلات جديدة نحو جنوب إفريقيا وإثيوبيا.

وفيما تعلق بسير عملية البيع الإلكتروني فقال إن الشركة تسجل حاليا 1200 عملية بيع إلكتروني للتذاكر يوميا.أما بخصوص العمال فقال المدير العام للجوية الجزائرية إن الشركة لن تسرح أي عامل رغم التشبع الموجود في الموظفين

وبالعودة للتذاكر المؤجلة بسبب أزمة كورونا فقال بن سليمان إنه تم تعويض 140 ألف تذكرة من بين 300 ألف وذلك بقيمة 1.7 مليار دينار.

ف.س

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