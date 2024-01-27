بداوي يؤكد على الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان

شدد المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، على ضرورة الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، داعيا الجميع للرفع من درجة اليقظة ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وحسب بيان للأمن الوطني، فإن بداوي وقف يوم أمس الجمعة، على جاهزية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز. ووحدات المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بواد السمار بالجزائر العاصمة.

وثمن ذات المتحدث الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على النظام العام. ومكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما حث المدير العام الجميع على الرفع من درجة اليقظة ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، مؤكدا مرة أخرى على الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان.

رمزي أحمد توميات

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