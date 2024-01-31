بداني يستقبل مجموعة من المستثمرين في شعبة تربية المائيات البحرية المتضررين من جراء الأحوال الجوية

بداني يستقبل مجموعة من المستثمرين في شعبة تربية المائيات البحرية المتضررين من جراء الأحوال الجوية

إستقبل اليوم، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بمقر الوزارة، مجموعة من المستثمرين في شعبة تربية المائيات البحرية، الذين تعرضت أقفاصهم العائمة البحرية لأضرار من جراء الأحوال الجوية، على مستوى ولايتي بجاية وب ومرداس.

و نوّه بداني خلال اللّقاء الذي حضره رئيس الجمعية الوطنية لمربي المائيات، وأعضاء من مكتب الجمعية، والرئيس المدير العام لبنك التنمية الريفية، بالجهود التي تقوم بها الجمعية في سبيل تطوير شعبة تربية المائيات البحرية، مؤكداً أن الوزارة بالتنسيق مع بنك التنمية الريفية، تعمل من أجل وضع آليات مرنة لمرافقة المستثمرين في مجال تربية المائيات.

كما تم حسب بيان وزارة الصيد البحري، التطرق في ذات اللقاء إلى تسهيل حصول المستثمرين على قرض الاستغلال البنكي المدعم (crédit d’exploitation sans intérêts)، خاصة خلال السنوات الأولى من النشاط، الإستفادة خلال السنوات الأولى من النشاط، من قرض الاستثمار البنكي المدعم بدون فوائد، لفترة تمتد من 5 إلى 7 سنوات.

كما تم التطرق أيضا إلى فتح نقاش مع مؤسسات التأمين من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نشاط تربية المائيات، و كذا دراسة انشغالات مستثمري تربية المائيات البحرية فيما يخص ظروف عملهم على مستوى موانئ الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة النقل.

و في الأخير، أكد الوزير على المكانة التي توليها الحكومة لتطوير شعبة تربية المائيات، كمكمل لنشاط الصيد البحري من أجل خلق الوفرة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

شرف الدين عبد النور

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