بداري: “647 مليار دينار الميزانية المُخصّصة لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي”

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم السبت، بمقر الوزارة، أن تكلفة ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي قد ارتفعت، وهو الأمر يدل حسبه على الجهد الكبير الذي تبذله الدولة لتكوين شاب جامعي يتماشى مع متطلبات المجتمع.

وكشف الوزير بداري، في كلمته، خلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للجامعات، التي استعرض فيها الحصيلة البيداغوجية والبحثية والخدماتية للموسم الجامعي 2024/2023، أن الميزانية التي خُصّصت لقطاع التعليم العالي، بلغت 647 مليار دينار، بزيادة تقارب 60% مقارنة مع ميزانية سنة 2020.

كما لفت كمال بداري إلى أن فواعل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حقّقت كل الأهداف الاستراتيجية والعملياتية لالتزامات رئيس الجمهورية المتمثلة في 10 التزامات +1، من خلال إنشاء مدارس عليا، تعزيز مسارات التكوين، تعزيز الرقمنة، فتح أبواب الحوار مع جميع فواعل القطاع، تشجيع المقاولاتية، تحسين الحياة الطلابية، موضحا أن الطالب الجزائري اليوم أصبح يرمز إلى الاقتصاد الابتكاري، بعدما كان يكتفي فقط بأخذ الملاحظات والمعارف من مُكوّنيه.

شرف الدين عبد النور