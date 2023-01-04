بداري: 10 آلاف طالب يقدمون مشاريع لإنشاء مؤسسات خاصة

أكد اليوم الأربعاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنّ 2023 ستكون سنة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة في الجامعات الجزائرية.

وكشف بداري خلال نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية، أنه تم إحصاء 10 آلاف مشروع حاضن بموجب الآلية الجديدة “شهادة ستار توب”.

وفي هذا الصدد، دعا ذات المتحدث الى ضرورة العمل على رفع الرقم، وذلك تشجيعا للطلبة من أجل إنشاء مؤسساتهم، مبرزا أنّ هذه المشاريع ستصبح مؤسسات ناشئة في الأشهر القادمة.

وبالتالي يُصبح متخرجو الجامعات مستحدثين لمناصب شغل، مؤكّدًا أنّ الخطوة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، يضيف وزير التعليم العالي.

ليديا كبيش

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