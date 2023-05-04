بداري يعلن عن فتح مسابقة توظيف أكثر من 5 آلاف أستاذ جامعي

4 مايو، 2023

أعلن اليوم الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري عن فتح 5 آلاف و 310 منصب جديد. لتوظيف أساتذة مساعدين صنف “ب”.

وكشف بداري في إجابته على الأسئلة الشفوية لنواب مجلس الأمة. أن عدد المناصب التي سيتم فتحها لم يعرفها القطاع من 10 سنوات .

وبخصوص مواصلة الدراسة لنيل شهادة الماستر أو مايعادلها لحاملي شهادة تقني سامي من قطاع الصحة، أشار الوزير، أنه بإمكانهم الترشح لمواصلة دراستهم في مؤسسات التكوين العالي الشبه الطبي التابعة لوزارة الصحة.

وذلك حسب المسار التكويني المتبع، خاصة وأن الوزارة تمارس الوصاية البيداغوجية عليها منذ السنة الجامعية 2012-2013.

رمزي أحمد توميات

4 مايو، 2023

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