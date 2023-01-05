بداري يعلن عن الشروع في تدريس بعض التخصصات الجامعية بالإنجليزية ابتداء من هذا السداسي

بداري يعلن عن الشروع في تدريس بعض التخصصات الجامعية بالإنجليزية ابتداء من هذا السداسي

أعلن اليوم الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن شروع بعض المؤسسات الجامعية إبتداء من هذا السداسي في تدريس بعض التخصصات باللغة الإنجليزية.

وكشف بداري في جلسة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه تستهدف الوصول إلى ما نسبته 80 بالمائة من تدريس التخصصات التكنولوجية بالإنجليزية.

وأكد ذات المتحدث، على أن مصالحه تعمل على التحضير لتكوين أساتذة متخصصين من أجل المساهمة في ضمان تعليم في المستوى خاصة في التخصصات التكنولوجية،

كما كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه وإبتداءً من السنة القادمة سيتم الشروع في التكوين عن بعد في المؤسسات الجامعية.

ليديا كبيش

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