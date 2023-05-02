بداري يعلن عن إطلاق تطبيق إلكتروني باسم “بوابة الطالب”

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطلاق تطبيق إلكتروني يحمل اسم “بوابة الطالب”.

وأوضح بداري في كلمة له اليوم خلال إشرافه على إطلاق 7 منصات رقمية بمقر الوزارة ان هذا التطبيق يمكن الطلبة من تسلم جميع المعلومات التي تتعلق بحياة الطالب الجامعية عبر تطبيق الكتروني.

وقال ذات المتحدث ، إن المنصات الرقمية الجديدة والتطبيق الإلكتروني يعطي فعالية لنشاطات قطاع التعليم العالي وتعزيز البيئة الرقمية، مضيفا ان القطاع تمكن من إنشاء 46 منصة رقمية في مجال البيداغوجية والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة والخدمات الجامعية.

وتتعلق المنصة الأولى بالشباك الإلكتروني وسيستفيد ربع مليون موظف من مختلف الدرجات من هذه المنصة، أما المنصة الثانية تخص التوثيق والتصديق على الوثائق المدرسية

في حين تخص المنصة الثالثة الحاضنة الالكترونية، الهدف منها تعزيز سياسة سفر ورق وتعزيز التوثيق الالكتروني.

أما بالنسبة للمنصة الرابعة تخص المنشورات الطبية العلمية وستكون منصة 100% محلية، والمنصة الخامسة تخص إدارة حاضنات الأعمال.

اما السادسة هي تبرئة الذمة للطلبة المتخرجين حيث سيمكنهم طلب هذه الوثيقة من المنزل دون تكلف عناء التنقل بين أروقة الجامعة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...