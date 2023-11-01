بداري يشرف على مراسم التوقيع الإلكتروني على قرار هام يخص الطلبة

1 نوفمبر، 2023

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إلكترونيا لقرار وزاري يخص حركية الطلبة بين المؤسسات الجامعية.

وكشف بداري أن القرار يفتح المجال أمام الحركية الطلابية بين المؤسسات الجامعية الوطنية، موضحا أن القرار جاء ليتيح لكل طالب إمكانية القيام بتحصيل المعارف في مؤسسة أخرى عوض مؤسسته الأصلية.

وأضاف ذات المتحدث ان هذه الحركية التي تخص 114 مؤسسة جامعية تُمكن الطلبة من تعزيز معارفهم وتكويناتهم بالانتقال ما بين مؤسسة أصلية وثانية مستقبلة

رمزي أحمد توميات

1 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

وزير التّربية الوطنية يترأس اجتماعا حول وضعية الدخول المدرسي الجديد 2024/2023

10 أكتوبر، 2023

هذه الالتماسات الصادرة في قضية سوناطراك

11 أبريل، 2023

فايسبوك يغير إسمه إلى “ميتا”

29 أكتوبر، 2021
وزارة الاتصال الجزائر

تأجيل الاحتفال باليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

18 أكتوبر، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: