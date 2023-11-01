بداري يشرف على مراسم التوقيع الإلكتروني على قرار هام يخص الطلبة

بداري يشرف على مراسم التوقيع الإلكتروني على قرار هام يخص الطلبة

وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، إلكترونيا لقرار وزاري يخص حركية الطلبة بين المؤسسات الجامعية.

وكشف بداري أن القرار يفتح المجال أمام الحركية الطلابية بين المؤسسات الجامعية الوطنية، موضحا أن القرار جاء ليتيح لكل طالب إمكانية القيام بتحصيل المعارف في مؤسسة أخرى عوض مؤسسته الأصلية.

وأضاف ذات المتحدث ان هذه الحركية التي تخص 114 مؤسسة جامعية تُمكن الطلبة من تعزيز معارفهم وتكويناتهم بالانتقال ما بين مؤسسة أصلية وثانية مستقبلة

رمزي أحمد توميات

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