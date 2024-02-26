بداري يشرف على تكريم الطلبة من رياضيي النخبة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمعهد التربية البدنية، بجامعة الجزائر 3 بدالي ابراهيم، على لقاء مع الطلبة من رياضيي النخبة، وتكريم الحائزين على ميداليات في المسابقات والألعاب الدولية التي نظمت، شهر جانفي المنصرم.

وكرّم الوزير بداري، كلا من الطلبة، عامري سعيد، الذي تحصل على المرتبة 2 و 3 في البطولة العربية لألعاب القوى في اختصاص 5000 متر، و احتلاله للمركز 5 في الألعاب العالمية، ميدوني سهام، بعدما توّجت 6 مرات كبطلة عربية في السباحة، سمارة عبد اللاوي، كبطلة عربية في السباحة، زين جميلة، التي تحصلت على المرتبة الثالثة في الألعاب العربية ضمن منافسات ألعاب القوى، مويسي رقية، كبطلة عربية في ألعاب القوى، بلعباس صونية، كبطلة إفريقية في رياضة الكاراتي إختصاص “كاتا”، سيفوح وداد، كبطلة إفريقية في الملاكمة، أبوريشة لويزة، كبطلة عالمية في رياضة الكاراتي.

كما أشرف وزير التعليم العالي، كذلك، على تكريم، فردي دعاء، بعدما تحصلت على المرتبة 5 في البطولة العربية لمنافسات ألعاب القوى، درياس ريمة، المتحصلة على المرتبة 3 في البطولة الإفريقية لرياضة الجيدو، عبد الرحيم منال، كبطلة إفريقية في ذات الرياضة، حمداوي رشيد، و توامي ميليسا، كبطلين عربيين في رياضة السباحة، حارك إسلام، المتحصل على المرتبة 3 في البطولة الإفريقية للعدو الريفي، بالي هادي، كبطل عربي في السباحة، ماتي ماسينيسا، الذي احتل المرتبة 3 في البطولة العربية لألعاب القوى، إضافة إلى تكريم الإعلامية دنيا حجاب، باعتبارها أول حكمة دولية عربية في رياضة الجيدو.

و قام كمال بداري، خلال تكريمه للطلبة من رياضيي النخبة، بتسليمهم “بطاقة إلكترونية للطالب الرياضي”، و التي تمكنهم من الإستفادة من مختلف الإمتيازات التي تساعدهم على التحضير الجيد للبطولات العالمية.

كما شهدت مراسيم التكريم، حضور كل من مدير جامعة الجزائر 3، رواسكي خالد و نوابه، مدير جامعة التكوين المتواصل، يحيا جعفري، عمداء الكليات، الشركاء الاجتماعين.

شرف الدين عبد النور

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