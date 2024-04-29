بداري يشرف على إطلاق أول منصة للذكاء الاصطناعي لتوجيه حاملي الباكالوريا الجدد

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمقر الوزارة، على إطلاق أول منصة للذكاء الاصطناعي لتوجيه الطلبة حاملي شهادة البكالوريا الجدد.

و أشار وزير التعليم العالي، في كلمته، إلى أن هذه المنصة تعتبر ثمرة من ثمار مسار الرقمنة الذي اتخذته الوزارة بمختلف فواعلها، كأساس استراتيجي من أجل عصرنة الخدمات البيداغوجية العلمية و الخدماتية التي يقدمها مختلف أطراف التعليم العالي والبحث العلمي.

و تم تطوير هذه المنصة، من قبل طلبة السنة الثالثة للمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله، حيث تستعمل الذكاء الإصطناعي والتنقيب على البيانات باعتماد خوارزميات وبرمجيات، لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد في إختيار رغباتهم.

كما أكد الوزير بداري، أن هؤلاء الطلبة هم البذرة التي التي زرعها رئيس الجمهورية، من خلال استحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي، سنة 2021.

و تعتمد المنصة على الرقمنة، من خلال أرضية رقمية تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتوجيه، من خلال تحديد مسارات التكوين التي يكون حاملي البكالوريا الجدد مؤهلين لها تستعمل نتائج هذه الأرضية لضبط نتائج النظام الذكي.

كما تحتوي على دليل شامل يشرح كل مراحل التوجيه التسجيل والخدمات بغية تسهيل الاندماج في مؤسسات التعليم العالي.

و تعتمد المنصة على نظام ذكي، من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يرتكز على تحليل البيانات الضخمة و التعلم الآلي باستعمال قواعد البيانات الخاصة بتوجيه الدفعات السابقة.

كما يقترح النظام للمستخدمين (حاملي البكالوريا الجدد) مجموعة مسارات تكوين مُرتّبة حسب الأولوية التي تناسبهم وفقًا لملفاتهم الشخصية واللوائح المعمول بها.

و جاءت هذه المنصة، نتيجة التحول الرقمي الذي مضت به وزارة التعليم العالي. والذي مكن من جمع مجموعة كبيرة من المعطيات التي أعطت الامكانية لهذا النموذج الذكي من التدرب على أكثر من 10 ملايين مُعطى مأخوذ النظام المعلوماتي المدمج لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

و يمكن الوصول إلى المنصة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و عبر الرابط Https://bac.mesrs.dz.

شرف الدين عبد النور