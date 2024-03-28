بداري يشارك الطلبة الدوليين وجبة الإفطار بجامعة الجزائر

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، الطلبة الدوليين وجبة الإفطار، وذلك بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر.

عقب ذلك، صرح الوزير كمال بداري، قائلا أن لقاء اليوم، الذي جمع طلبة دوليين من تسعة وثلاثين دولة، من القارات الثلاث، كان جد هام، مشيرا إلى أن الكل لاحظ وسجل بامتنان المستوى العلمي الذي تقدمه الجامعات الجرائرية لهؤلاء الطلبة الدوليين.

كما قال وزير التعليم العالي، أن الجميع ممتن بحفاوة الاستقبال وحرارة العلاقة التي تربط هؤلاء الطلبة الدوليين مع اخوانهم الجزائريين، مبرزا أن الجامعة الجزائرية هي قوة ناعمة، في تطور مستمر سواء في المجال التعليمي أو في المجال الخدماتي.

شرف الدين عبد النور

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