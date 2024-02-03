بداري يستقبل الفوج الأول من طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المتوجهين لتركيا للتكوين

3 فبراير، 2024

إستقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بحضور سفير تركيا بالجزائر، محمد مجاهد كوتشوك، اليوم، الفوج الأول من طلبة المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، المتوجهين لوحدة أبحاث وتطبيقات تربية المائيات في سبانجا، لفترة تكوين وتربص في مختلف المواد والتطبيقات المنصوص عليها في دفتر الشروط، وذلك تجسيدا لإتفاقية التوأمة بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، وجامعة اسطنبول،

و ستتجه أفواج أخرى حسب بيان مصالح وزير التعليم العالي، لذات الجامعة التركية في إنتظار إلتحاق الطلبة الأتراك بالمؤسسات الجامعية الجزائرية في إطار التوأمة.

كما تُجسّد هذه الحركية الأولى من نوعها، دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إبرام اتفاقيات توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الدولية.

شرف الدين عبد النور

3 فبراير، 2024

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