بداري يستعرض نتائج توجيه الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة 2024

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال عرضه نتائج توجيه الطلبة الجدد حاملي شهادة البكالوريا دورة 2024، عن تمكن 381.428 حاملا لشهادة البكالوريا من التسجيل الأولي، أي بنسبة 97.84 %.

ولفت الوزير كمال بداري، إلى أن عملية التوجيه الأولى أسفرت عن تلبية إحدى الرغبات الثلاث الأولى لـ 70.22 % من حاملي شهادة البكالوريا، مفيدا بأن الذين لم يتحصلوا على رغباتهم ستعطى لهم فرص ثانية ابتداءً من اليوم، وذلك لإعادة اختيار تخصصاتهم وفقا للعلامات المتحصل عليها في شهادة البكالوريا.

وأبرز بداري، أن 65.3% من حاملي شهادة البكالوريا اختاروا العلوم و التكنولوجيا، يقابلها 34.7% اختاروا العلوم الإنسانية و الاجتماعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلبة الذين اختاروا المدارس العليا، حيث بلغ عددهم، حسب الوزير كمال بداري، 15.593 أي بزيادة تقدر ب 4.23%.

كما كشف وزير التعليم العالي بداري، أن عدد الطلبة الجدد المسجلين في المدارس العليا للأساتذة بلغ 10.303 طالبا جديدا أي بزيادة تقدر ب 2.7%، وكذا ارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين في تخصص الإعلام الآلي في مختلف المؤسسات الجامعية حيث بلغ عددهم 21.905 طالبا.

شرف الدين عبد النور