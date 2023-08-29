بداري يتفقد مركز تنمية الطاقات المتجددة بالعاصمة

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفقد لمركز تنمية الطاقات المتجددة CDER ببوزريعة بالعاصمة.

وأوضح بداري، أن هذه الزيارة هدفها تقييم قدرات المركز من التمكين من ابتكار القطيعة المتمثل في الثنائي الهيدروجين والطاقات المتجددة من إنتاج الكهرباء عوض الطرق الكلاسيكية.

وتعكس هذه الزيارة حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون في مجال البحث مع الشركاء الاقتصاديين ومختلف القطاعات المعنية بتطوير ميادين الطاقات المتجددة وانتقال الطاقات وتوسيع مجالات استخداماتها.

كما عاين الوزير مختلف النشاطات البحثية سيما مخبر مُعايرة أجهزة قياس الإشعاع الشمسي الوحيد المعتمد على المستوى الوطني والثاني إفريقيا، بالإضافة إلى مخبر المُطابقة الخاص بالكهروشمسية

ليديا كبيش

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