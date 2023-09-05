بداري يتفقد مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية

5 سبتمبر، 2023

تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، اليوم الثلاثاء، مركز البحث في التكنــولوجيــات الصناعية “CRTI” المتواجد بالشراقة.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي، فإن الزيارة تدخل في إطار تجسيد سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تثمين منتجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى مراكز البحث والجامعات الجزائرية والانتقال بها من مستوى المخبر إلى مستوى الاستعمال في الظروف الحقيقيــة حتى تصبح قيمة اقتصادية واجتماعية.

وتضمن برنامج الزيارة عرض مجمل نشاطات التطوير التكنولوجي بالمركز، عرض لحصيلة اعتماد مخابر القياس والتحليل على مستوى المركز ووحداته،معاينة مختلف النماذج التكنولوجية المنجزة على مستوى المركز و وحداته نموذج لآلة نزع الحجارة من الأراضي الفلاحية،

كما تضمن، عرض نموذج تجريبي لسيارة كهربائية، نموذج لطائرة بدون طيار للمساعدة في الإنقاذ، نموذج لآلة ذات تحكم رقمي(CNC) بــ 4 محاور للاستعمال في الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد، نموذج لآلة التفريز ذات تحكم رقمي (CNC)متعددة الاستعمالات، نموذج لفاصل مغناطسي للاستعمال في معالجة

ليديا كبيش

5 سبتمبر، 2023

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