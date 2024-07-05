بداري يبحث بشنغهاي سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجزائر والصين

إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بشنغهاي، نظيره الصيني وزير العلوم والتكنولوجيا، ين خه جيون، بحضور وفدي البلدين.

وتناول اللقاء، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير كمال بداري، عرضا تاريخيا للعلاقات الجزائرية الصينية القوية، وكذا سبل تعزيز التعاون العلمي، التكنولوجي بين قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري ونظيره الصيني للعلوم والتكنولوجيا.

كما إتفق الطرفان على وضع مخطط تطوير إستراتيجي للتعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المنتظرة.

شرف الدين عبد النور