بداري و عرقاب و ياسين وليد يشرفون على تسليم 4 نماذج مطورة ومصنعة بمراكز بحث علمية لقطاعات الطاقة و الصناعة

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري اليوم، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، على مراسم تسليم نماذج مطورة ومصنعة بمراكز البحث من بين النماذج المسلمة، بطارية ليثيوم ايون، ومصباح شمسي ذكي، ونموذجين لمؤسستتين ناشئتين، لقطاع الصناعة والمناجم ممثلا في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بحضور الرئيس المدير العام للشركة.

وجاءت هذه المناسبة، تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء بتاريخ 24 جانفي 2023، أين أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تعليمات رامية لتطوير أجهزة الكشف عن التسربات، والتي أسندت للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، بإشراك قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة الطاقة والمناجم، ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أفضت إلى توقيع إتفاقية تعاون في مجال البحث والتطوير والإبتكار بين القطاعات الثلاث، لتصنيع منتوج تجاري محلي.

شرف الدين عبد النور

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