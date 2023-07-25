بداري ووليد يشاركان في أشغال قمة رأس المال البشري في إفريقيا بتنزانيا

شرع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير اقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد، في زيارة إلى دولة تنزانيا.

ويشارك الوزيران ابتداء من اليوم في تنزانيا في أشغال قمة رأس المال البشري في إفريقيا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب منشور لبداري عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، فإن تنزانيا تستضيف خلال القمة قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الافريقية في مجال تنمية رأسمال البشري، من اجل جعله رافدًا رئيسا في التنمية الاقتصادية لمختلف بلدان القارة بما يسمح بمواجهة التهديدات المتعلقة بالفقر والتعليم والشغل وفق اجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وتهدف مشاركة ياسين وليد وكمال بداري في هذه القمة الى عرض تجربة الجزائر في مجال تثمين الرأسمال البشري، وتعزيز دوره في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على التنمية البشرية، بحُكم أن قطاع التعليم العالي يستثمر في مهن المستقبل، لاسيما عبر استحداث مدرسة للذكاء الاصطناعي، وانشاء اختصاصات في النانو تكنولوجيا والروبوتيك، كما أن الجامعة الجزائرية تتوجه أكثر فأكثر نحو المقاولاتية والابتكار، في ظل تحقيق الجزائر لأرقام عالية في التنمية البشرية، حيث أن ثُلث الجزائريين متواجدين في المدارس والجامعات ومعاهد التكوين المهني، بالإضافة إلى مكاسب مجانية التعليم في بلادنا وانتشار المؤسسات التعليمية والجامعية بمعدلات عالية.

هذا وستكون للوزيرين العديد من المداخلات في اجتماعات متعلقة بقضايا الابتكار والتحول التكنولوجي وتأثيرها على التوظيف وكذا السياسات التي تم اتخاذها في بلادنا في هذا المجال.

كما شارك وزير اقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد في جلسة نقاشٍ حول تحديات وظائف المستقبل وكيفيات مواجهتها

ليديا كبيش

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