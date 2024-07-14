بداري: هذا تاريخ انطلاق التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، عن جديد التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا 2024، وأهم مستجدات الدخول الجامعي المقبل 2025-2024.

وكشف الوزير بداري، في كلمته، أن التسجيل الأولي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، سيكون من 23 إلى 27 جويلية الجاري، فيما ستكون نتائج التوجيه يوم 6 أوت المقبل.

كما سيكون تاريخ دفع حقوق التسجيل عن بعد، حسب وزير التعليم العالي، من 10 الى 15 اوت المقبل، حيث و بمجرد دفع الطلبة الجدد لحقوق التسجيل-يضيف الوزير- سيصبحون مُسجلين في المؤسسة الجامعية المختارة، وفي الميدان المُختار، إضافة إلى تحصلهم على بطاقة الطالب الإلكترونية عن بعد.

شرف الدين عبد النور