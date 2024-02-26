بداري: “نعمل لتشجيع الرياضة الجامعية و تحرير الطاقة الشبانية في الطلبة لتكون قوة وطنية ناعمة”

أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، بمعهد التربية الرياضية والبدنية، بجامعة الجزائر3- دالي براهيم، خلال إشرافه على تكريم الطلبة الرياضيين الأبطال، بمختلف المسابقات ( الدولية، الافريقية، العربية والوطنية..)، الذين رفعوا الراية الوطنية في مختلف المحافل الرياضية، على أن قطاعه يعمل من أجل تشجيع الرياضة الجامعية، و تحرير القوة الشبانية في الطلبة الجزائريين، لكي يكونوا قوة وطنية ناعمة، تُشرّف الوطن، من خلال الجامعة الجزائرية، “التي نعمل جميعا من أجل أن تكون منارة و قاطرة للمجتمع الجزائري تقوده إلى الأمام”، يضيف الوزير.

و أبرز الوزير بداري، في كلمته، المهام الرئيسية و الإستراتيجية للرياضة الجامعية، و المتمثلة في تنشيط الطالب، و ذلك من أجل النجاح الدراسي “الذي نعتبره أولوية وطنية اجتماعية، اقتصادية، من أجل توطيد اللحمة و التماسك المجتمعي”، حسب وزير التعليم العالي.

كما أشار كمال بداري، إلى مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 16 أفريل 2023، و توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وجّه قطاعه بتشجيع الرياضة الجامعية لتكوين نخبة وطنية تمثل الجزائر في المحافل الدولية، “و تكون تلك القوة الناعمة التي تبهر العالم بعلمها و رياضتها و بالتالي تكون تلك الشمعة التي تضيئ المجتمع الدولي، من خلال الشباب الجزائري الطالب، الذي يشارك في مختلف المنافسات الرياضية، من أجل الرياضة، السلم،و التلاحم الإجتماعي”، يفيد الوزير بداري.

وقال وزير العليم العالي كذلك، “نحتفي بأول تتويج مرئي لمنافسات الرياضية الجامعية التي أعطينا إشارة انطلاقها يوم20 سبتمبر 2023”.

كما كشف يداري، أن نتائج مختلف تشكيلات الفرق الوطنية الرياضية، التي بدأت تظهر للعلن وصلت نسبة مشاركة الطلبة الرياضيين فيها، من 40 إلى 50 بالمئة، و هو ما اعتبره الوزير نتيجة إيجابية جدا لمشاركة الطالب الجزائري في هاته الفرق التي تمثل الرياضة الجزائرية محليا وطنيا و دوليا.

شرف الدين عبد النور

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