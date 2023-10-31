بداري: نص قانوني لتمويل مشاريع الطلبة

31 أكتوبر، 2023

من المنتظر أين يصدر قوانين تُمكن الطلبة من الحصول على مرافقة مادية من أجل تجسيد مشاريعهم و مناصب شغل تساهم في التنمية البلاد، حسبما كشفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بباب الزوار رفقة وزير المؤسسات الناشة

وقال بداري:” نحن هنا من أجل تقييم سنة من الإبداع و الابتكار” مؤكدا عمل قطاعه على مرافقة الطلبة وتوجيههم وتحسيسهم في اختيار مواضيع تخرج تتماشى مع استحداث مؤسسات ناشئة

ليديا كبيش

31 أكتوبر، 2023

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