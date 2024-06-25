بداري: “قطاع التعليم العالي حقق أهدافه الاستراتيجية”

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال إشرافه على إختتام الموسم الجامعي الرياضي والثقافي، بكلية العلوم الاقتصادية لجامعة الجزائر3، أنه تم خلال هذا الموسم، تحقيق أهداف القطاع الاستراتيجية.

و أبرز كمال بداري، في كلمته، أن الأهداف الاستراتيجية المُحقّقة، تتمثل في حصد البذرة التي زرعها رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، والتي تتجلى في جعل الجامعة قاطرة للجزائر الجديدة، من خلال سواعدها من طلبة وعمال يقودون البلاد بالتكنولوجيا و بالمعرفة نحو بر الأمان، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية، أصبحت مؤسسة مواطنة تلبي احتياجات المجتمع.

كما تم حسب الوزير، تحقيق الهدف المتمثل في جعل الجامعة، مؤسسة ناقلة للمعرفة، وللمواطنة، ولمبادئ الجمهورية، و للإبتكار و الرفاهية.

و أشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذا الموسم الحافل بالنشاطات الرياضية و الثقافية و العلمية، مكّن الجزائر من أن تُشعّ على محيطها الجهوي، القاري، والدولي، مُنوّها بالنتائج المحققة من قبل الطلبة الرياضيين في مختلف المحافل الدولية، حيث سيشارك 3 طلبة في الألعاب الأولمبية القادمة بباريس 2024.

كما كشف الوزير كمال بداري، أنه تم تمكين نصف مليون طالب من المشاركة في النشاطات الرياضية و الثقافية و العلمية، مضيفا بالقول أن نشاطات هذا الموسم، مكّنت من تقوية التلاحم المجتمعي، بفضل فواعل الجامعة الجزائرية التي ترتكز في مكوناتها البشرية على عناصر من مختلف المشارب، مؤكدا على أنه الأمر الذي سيمكنهم من أن يكونوا حاملي لمشاريع الجزائر الجديدة، و من خلق الثروة، و نقل الفكر.

شرف الدين عبد النور