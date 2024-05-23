بداري: “عملية توظيف حاملي شهادة الماجستير و الدكتوراه الأجراء ستتواصل مستقبلا”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال مشاركته، بمجلس الأمة، في جلسة علنيّة عامّة، للرّد عن الأسئلة الشفوية لعدد من أعضاء المجلس، أن عملية توظيف حاملي شهادة الماجستير و الدكتوراه الأجراء، ستكون متواصلة مستقبلا، بناءً على الوسائل المادية التي ستتاح لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي.

و قال بداري، أن عملية التوظيف هذه، هي مسار لن ينقطع، مشيرا إلى أن العملية ستكون تدريجية، وبناء على المعطيات والوسائل المتاحة، “وبالتالي سيكون لهم حظ في التوظيف طبقا لاحتياجات كل مؤسسة جامعية والبالغ عددها 115 مؤسسة جامعية على المستوى الوطني”، يضيف الوزير.

كما أوضح كمال بداري، أن عملية التوظيف الأولى، كانت إجراءً استثنائيا ومستعجلا، ضمّ فقط حاملي الدكتوراه والماجستير البطالين، كاشفا أنه يوجد في الوقت الحالي، 1700 استاذ حامل لشهادة الدكتوراه و الماجستير الجدد، و”لحاملي شهادة الدكتوراه و الماجستير الأجراء الحق في المشاركة في عملية التوظيف”، يقول الوزير بداري.

هذا و نوه وزير التعليم العالي، بأن الجزائر في 2023، وظفت حوالي 10.000 أستاذ مساعد، في مختلف التخصصات الجامعية، بما في ذلك في مجال الطب، مؤكدا أن هذا العدد لا مثيل له في تاريخ توظيف الاساتذة الجامعين منذ الاستقلال، مبرزا أن هذا يدل على المجهود الكبير الذي تبذله الدولة الجزائرية، في موضوع تكوين العنصر البشري، الذي يتخرج من الجامعة بتكوينات مختلفة ذات جودة.

شرف الدين عبد النور