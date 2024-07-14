بداري: دعائم رقمية هامة لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد

كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، اليوم، عن استحداث دعائم رقمية، تتمثل في بوابة رقمية تتضمن 3 تطبيقات لمرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد وتوجيههم.

وأعلن بداري، في كلمته، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، بخصوص جديد التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا 2024، وأهم مستجدات الدخول الجامعي المقبل 2025-2024، عن استحداث تطبيق «اكتشف فرصك للتوجيه بفضل الذكاء الاصطناعي» كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار على شكل محاكاة، وهو أول منتوج لطلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، وتطبيق توجيهكم «اكتشف مسارات تكوينك الممكنة»، وهو الصيغة التفاعلية للمنشور الوزاري، بالإضافة إلى تطبيق «اكتشف المهن الموافقة للتكوين المختار»، للتعرف على المهن التي يتيحها التكوين المتبع.

شرف الدين عبد النور