بداري: المؤسسات الناشئة المستحدثة بالوسط الجامعي قيمة مضافة للإقتصاد

7 مارس، 2023

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن :”المؤسسات الناشئة التي استحدثت بالوسط الجامعي تعد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني”.

وأوضح بداري من ولاية ورقلة، أن المؤسسات الناشئة التي استحدثت بالوسط الجامعي تعد قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. من حيث توفيرها للثروة ومناصب الشغل.

وأكد ذات المتحدث أن هذه المشاريع المبتكرة لها صلة بعديد المجالات ومن شأنها أن تساهم في التنمية المحلية مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الأسرة الجامعية لترقية المقاولاتية.

كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أن جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة تحصي حاليا أكثر من 500 مشروع مبتكر. بالإضافة كذلك إلى 11 مشروعا مبتكرا منفصلا لمكتب دراسات. والتي تندرج في إطار تنفيذ القرار الوزاري 1275 المتضمن (شهادة/مؤسسة ناشئة/براءة اختراع).

رمزي أحمد توميات

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7 مارس، 2023

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