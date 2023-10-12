بداري : الرئيس تبون وضع قطاع التعليم العالي في قلب أجندة الجزائر الجديدة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم، خلال إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات، بمقر الوزارة، بالعاصمة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في قلب أجندة الجزائر الجديدة، حيث أن من بين مجمل التزاماته، 11 منها خُصّص للجامعة الجزائرية.

و أشار الوزير في كلمته، إلى أن “الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال لم تتأخر في استقبال و تكوين، و تخرج الطلبة، الذين انخرطوا بشكل فعال في الحياة الجامعية”.

و أضاف بداري، “تعداد الطلبة حاليا تضاعف ب 3400 مرة، وهو ما يؤكد المجهود الكبير الذي تبذله الجزائر من أجل أن تكون الجامعة الجزائرية، في خدمة المجتمع، و أن تكون كذلك قوية بنظام تعليمي عالي”.

و تابع كمال بداري،” برنامج الحكومة الذي يستند على التزامات رئيس الجمهورية، جعل من الشباب الطلبة، أولوية من أجل تحقيق أهداف التنمية في مختلف المجالات”، و بالتالي يضيف وزير التعليم العالي،” يقع على الجامعة الجزائرية عدة مهام، منها استقبال الطلبة، و مرافقتهم، و منحهم جواز سفر يمكّنهم من الانخراط الفعال فيها الحياة المهنية “.

كما قال الوزير بداري، “أضفنا هاته السنة خلال الحركية التي شهدها القطاع، و التي عرفت اندماج كل الفواعل الجامعية، مهنة خلق الثروة من خلال المؤسسات الاقتصادية، سواء مصغرة أو ناشئة، أي جعل الطلبة يتحولون من طالبي شغل إلى خالقي شغل”.

و أضاف،” استحدثنا هذه السنة ما يسمى بمبادرة، ” أدرس بالجزائر” من أجل أن تكون الجزائر وجهة للطلبة الدوليين”.

هذا و أشار وزير التعليم العالي في كلمته إلى أن” اساس النمو الاقتصادي للجزائر الجديدة هو الابداع والابتكار اللذان يخلقان الثروة من خلال خلق مناصب شغل جديدة، و بالتالي الوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة”.

كما أشار الوزير كذلك إلى أنه من بين معايير الحركية التي شهدها القطاع، هو التعليم عن بعد الذي يرتكز على الرقمنة، كوسيلة لتحديث المؤسسة الجامعية الجزائرية، ” وهي تجربة وجب تحسينها و تصحيح مسارها كلما اقتضى الامر”، يؤكد الوزير بداري.

و تابع الوزير بقوله، “سيُخصّص خلال ما تبقى من سنة 2023، لاستحداث استراتيجية الجامعة الجزائرية و نظام التعليم العالي لسنة 2023، و 2024-2029, لتحقيق الوثبة المنشودة، من أجل أن تكون الجامعة الجزائرية، القاطرة التي تمكن المجتمع من أن يكون متنافسا مع الدول الأخرى”.

و سيتم هذه السنة – حسب الوزير بداري – استحداث مكاتب للإستشارة و البحث و التطوير، لبحث العلاقة التي يجب أن تربط الجامعة السعودية بالمحيط الاقتصادي و الاجتماعي، و التي يجب-يضيف الوزير- أن تشغّل الطلبة و خريجي الجامعات، و بالتالي يكون الطالب مساهما في خلق الثروة على مستوى مدينته.

و كشف وزير التعليم العالي، أنه في إطار المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع، تم استحداث 46 منصة رقمية في مختلف نشاطات القطاع (بيداغوجية، علمية، خدماتية).

و في ذات السياق، أشار كمال بداري إلى أنه تم اليوم استحداث منصة “منحتي”، التي تمكّن الطالب من ارسال طلباته للحصول على المنحة عبر المنصة، و دون أوراق، و هذا في مختلف إدارات تسيير المنح.

شرف الدين عبد النور

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