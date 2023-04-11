بداري: الجامعة الجزائرية فضاء لأفكار إبتكارية من أجل خلق الثروة

11 أبريل، 2023

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن الجامعة الجزائرية تعد فضاء لأفكار إبتكارية يمكن تجسيدها على أرض الواقع. من أجل المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الأمن الغذائي.

وجاء ذلك في تصريح للصحافة خلال زيارة تفقدية قادته الى كل من المدرسة العليا للتغذية والصناعة الغذائية والمدرسة العليا لعلوم الفلاحة.

وكشف بداري أنه تم تسجيل عدة أفكار إبتكارية من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحابها وعلى الاقتصاد الوطني في حال تحويلها إلى مشاريع منتجة تنعش التصنيع المحلي وتوفر العملة الصعبة.

وأوضح ذات المتحدث، أن استحداث ثقافة المقاولاتية يحتاج الى بعض الآليات التي تمكن المتخرجين المبتكرين من إستحداث الثروة وخلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. خاصة في مجال الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب.

وهو ما توفره وزارة إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة التي ترافق المبتكرين. سواء في تثمين نتائج أعمالهم أو تمويل مؤسساتهم، يضيف وزير التعليم العالي

في حين أعلن بداري عن تحديد أواخر جويلية المقبل كموعد لعرض منصات رقمية تخص بعض النشاطات البحثية المتعلقة بالنباتات المختلفة. بغية استزراعها في المناطق التي شهدت حرائق خلال السنوات الأخيرة.

رمزي أحمد توميات

11 أبريل، 2023

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