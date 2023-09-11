بداري: إعداد مخطط استراتيجي لتطوير انتاج الحبوب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، عن إعداد مخطط استراتيجي لإنتاج الحبوب من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وجاء ذلك خلال عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الحبوب المنجزة من قبل باحثين من قطاعات عديدة.

وقال بداري :”أن المواطن الجزائري يستهلك الحبوب بكثرة وهذا راجع إلى ثقافتنا وتاريخنا. الذي يعتمد في تغذيته على الحبوب صلبة كانت أو لينة بلإضافة إلى زيت الزيتون”.

كما أبرز ذات المتحدث أن استهلاك هذه المادة تطور مع تنامي عدد المواطنين الذين يستهلكون الحبوب. ما دفع إلى وجوب التفكير في وجوب تماشي استهلاك هذه الحبوب مع عدد السكان المتنامي.

وأشار الوزير إلى ان اللجنة درست نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات، أين قامت باعداد مشروع بحثي. الذي ابان عن 3 رهانات والمتمثلة في التنظيم، التقنيات التي يجب استعمالها وكذلك البحث البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويعد يمتد هذا المخطط الخماسي من أكتوبر 2023 إلى غاية جوان 2028، ويرتكز على 3 محاور استراتيجية وعدة اجراءات تمكن بتظافر الجهود بالوصول الى الاكتفاء الذاتي، يضيف الوزير.

رمزي أحمد توميات

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