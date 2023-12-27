بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني… عرض حصيلة مجمع صيدال خلال سنة 2022-2023

قام اليوم، وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، بزيارة عمل إلى مجمع صيدال، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، ومختلف الإطارات، لعرض حصيلة المجمع خلال سنة 2022-2023، وإستراتجيتها خلال السنوات المقبلة، حسب بيان وزارة الصناعة.

و خلال كلمته الافتتاحية، أشاد الوزير علي عون، بالدور الكبير للمجمع وضرورة تكثيف الجهود للاستمرار في الوتيرة التي انتهجتها صيدال و التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2022 -2023، كما أكد أن المجمع تحت مجهر السلطات العليا وهذه مسؤولية الجميع في جعله قاطرة لتنمية الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مشيرا بأن صيدال قادرة على رفع التحدي نظرا للإمكانيات الإنتاجية و البشرية التي تملكها.

وبخصوص قائمة منتجات صيدال، أكّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن المجمع ثري لكن وجب توسيعه أكثر بزيادة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة منها الأنسولين وذلك للحد من الإستيراد وتوفير العلاجات بأسعار معقولة.

و فيما يخص الأدوية المضادة للسرطان، طالب الوزير بأهمية الإنتقال إلى صناعة هذه الأخيرة بالنمط الكامل في 2024 بدل الإكتفاء بالتعليب.

كما أعرب علي عون، عن أمنيته بأن تحقق صيدال قفزة نوعية سنة 2024، وناشد الإطارات المسيرة بأهمية التزامهم لتحقيق الأهداف المسطرة.

و بعد مداخلة الوزير عون، قام الرئيس المدير العام لصيدال، وسيم قويدري، بتقديم حوصلة بالأرقام عن إنجازات المجمع سنة 2023، حيث كشف عن ارتفاع رقم الأعمال من 14.6 مليار دينار في 2022 إلى 19.5مليار دينار سنة 2023، وارتفاع معدل الإنتاج من 116 مليون وحدة بيع سنة 2022، إلى 130مليون وحدة سنة 2023، حسب بيان الوزارة.

كما قام الرئيس المدير العام، بعرض استراتيجية صيدال على المدى القصير و المتوسط، ومن أهم المشاريع التي ذكرها هي، إثراء قائمة منتجات المجمع بإضافة أكثر من 120 دواء إلى المدونة الحالية منها أكثر من 30 دواء موجه لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، صناعة المواد الأولية الموجهة لصناعة المضادات الحيوية والأنسولين، حيث أشار قويدري، بأن مصنع المدية المخصص لصناعة المضادات الحيوية قادر على إنتاج ما يعادل 850 مليون دولار سنويا، سيخصص 250 مليون دولار منها للإنتاج المحلي بينما يوجه الفائض للتصدير، و من بين المشاريع التي ذكرها الرئيس المدير العام كذلك هي، صناعة البدائل الحيوية والعلاجات الموجهة.

و في الختام دعا الوزير علي عون، الجميع إلى التفاني و الصرامة في العمل لتنمية المجمع وجعله قطبا رائدا في إنتاج الأدوية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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