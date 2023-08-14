بحراسة مشددة من قوات الإحتلال...عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

إقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما كشفته وكالة الأنباء الفلسطينية في بيانها .

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددا منهم عند بواباته الخارجية، يضيف المصدر.

ويتعرض المسجد الأقصى حسب ذات البيان، لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

شرف الدين عبد النور

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