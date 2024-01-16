بحث فرص الإستثمار لشركة «أس أل بي» العالمية بالجزائر في مجال المحروقات

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر دائرته الوزارية، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «أس أل بي» (شلمبرجير سابقاً) (SLB, anciennement Schlumberger)، طارق رزق، وهذا بحضور المدراء العامون شمال أفريقيا والجزائر لشلومبرجير وإطارات من الجانبين، حسب ما أفاد به بيان وزارة الطاقة.

و بحث الجانبان حسب ذات المصدر، مجالات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة «أس أل بي» في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وفي مجال الخدمات البترولية والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر، وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات، يضيف المصدر ذاته.

وناقش الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون والاستثمار في مجال خفض الانبعاثات والتقليل من البصمة الكربونية ورفع الفعالية في مجال صناعة النفط والغاز، وكذا في مجال التحول الطاقوي.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم على أهمية التعاون مع شركة «أس أل بي» ، في مجال الحلول الرقمية ورقمنة قطاع المحروقات من أجل تثمين وتعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية واستدمتها، مؤكدا على ضرورة العمل على ترقية المحتوى المحلي وأخذ كل جوانبه بعين الاعتبار وضرورة تطوير وترقية وتكوين المصادر البشرية.

ومن جانبه أكد طارق رزق، على التزام شركة «أس أل بي» العالمية بالاستثمار وتنمية أعمالها بالجزائر، مؤكدا كذلك على التزامها بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات التى تمتلكها للمساهمة فى تحقيق أهداف قطاع النفط والغاز الجزائري، وكذا على المساهمة الفعالة في ترقية المحتوى المحلي ومرافقة المؤسسات الناشئة وتنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة للجانبين.

شرف الدين عبد النور

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