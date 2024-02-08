بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الجزائري-الألماني في المجال الصناعي

8 فبراير، 2024

إستقبل اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون، نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ، “روبرت هابيك”، مرفوقا بسفيرة ألمانيا بالجزائر، ” إليزابيث وولبرز”، ووفد ضمّ مسؤولي المؤسسات الألمانية في المجال الصناعي.

و تمحورت المحادثات حسب بيان وزارة الصناعة، حول سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي بمختلف مجالاته.

كما استمع الوزير عون، إلى العروض المقدمة من قبل الشركات الألمانية التي تعتزم بعث مشاريع استثمارية في الجزائر لاسيما في مجال الصناعات الميكانكية، الصناعات التحويلية وكذا الصيدلانية، كما أكد على ضرورة نقل التكنولوجيا وتكوين الكوادر الجزائرية.

وخلال اللقاء ،حثّ وزير الصناعة، الألمان على الاهتمام أكثر بالاستثمار في الجزائر خاصة بعد صدور قانون الإستثمار الجديد.

في الأخير، تم الاتفاق على عقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الألمانية في أقرب الآجال.

شرف الدين عبد النور

8 فبراير، 2024

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