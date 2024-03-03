بحث سبل تعزيز الشراكة والاستثمار بين الجزائر و ترينيداد وتوباغو في القطاع الطاقوي

3 مارس، 2024

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر دائرته الوزارية، وزير الطاقة والصناعات الطاقوية لجمهورية ترينيداد وتوباغو، ستيوارت يونغ، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك و إطارات من الوزارة.

و هنأ ستيوارت يونغ، بهذه المناسبة، الجزائر ووزير الطاقة والمناجم، على نجاح القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، وعلى التنظيم المحكم لها وكذا مخرجاتها الإيجابية لصالح الصناعة الغازية العالمية بصفة عامة.

كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال المحروقات، وسبل تعزيز الشراكة والاستثمار، من خلال تكثيف التبادلات بين خبراء شركات القطاع الطاقوي بالبلدين، وتبادل الخبرات والتكوين.

شرف الدين عبد النور

3 مارس، 2024

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