تباحثت اليوم الثلاثاء، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، مع الأمينة التنفيذية لـ “الاسكوا”، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا رولا داتشي، سبل التعاون مع المنظمة في الجوانب الاجتماعي.

وحسب بيان لوزارة التضامن، فقد تمحورت هذه السبل في مجال التنمية الاجتماعية، وكذا آليات التكفل بالفئات الهشة، وبالخصوص ترقية قدرات المرأة المنتجة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعربت دوتشي على رغبتها للاطلاع على التحربة الجزائرية الرائدة، واستعداد المنظمة لمرافقة القطاع في تنفيذ سياسته الاجتماعية، نظرا للتقدم المحرز في هذا المجال، بما يتوافق والطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

وجاء هذا اللقاء على هامش أشغال المنتدى الأول العربي من أجل المساواة، الذي ينظم بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان

و ناقش المنتدى مواضيع ذي صلة بالمساواة بين الجنسين، وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة الاسكوا، على غرار بطالة الشباب، وبعض الظواهر المجتمعية التي يمكنها أن تؤدي إلى عدم المساواة بين الجنسين، كما سيتم إطلاق مبادرتين عمليتين لعدم المساواة في الدول الأعضاء

رمزي أحمد توميات

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