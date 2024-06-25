بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري الفلسطيني في مجال الإنتاج الصيدلاني

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، فلسطين أبو نصر، المديرة العامة للشركة الفلسطسنية بالجزائر المسماة “بيت جالا”.

و استمع الوزير عون، حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة، إلى عرض بخصوص أهم المنتجات التي يتم تسويقها بالجزائر، ومحاولة توسيع تسويق هاته المنتجات.

كما تم استعراض، سبل التعاون بين شركة “بيت جالا” ومجمع صيدال، لإنتاج بعض الأدوية المصنعة من طرف مخابر بيت جالا، خاصة خلال الفترة العصيبة التي تمر بها فلسطين، حيث ستغطي هذه الأدوية السوق الجزائري والفلسطيني والذهاب حتى للتصدير، حيث تقوم الشركة بانتاج أكثر من 200 صنف للأدوية.

و أعرب وزير الصناعة، عن استعداده لتقديم جميع التسهيلات والتوجيهات لمخابر بيت جالا، خاصة عملية تسجيل الأدوية، والقيام باتفاقيات مع مختلف المخابر والذهاب لتصنيع بعض الأدوية التي تحتاجها سوق الأدوية بالجزائر وفلسطين.

هذا و عبّرت من جهتها، فلسطين أبو نصر، عن امتنانها وشكرها للوزير علي عون، على حفاوة الاستقبال وعلى تعاونه وأشادت بالدعم الذي تقدمه الدولة الجزائرية حكومة وشعبا، بداية برئيس الجمهورية، الذي قدّم-حسبها- ولايزال يقدم الكثير لكل ماهو فلسطيني.

ش.ن