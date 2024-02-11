بحث سبل التعاون الجزائري-الصحراوي في المجال الصيدلاني

إستقبل صباح اليوم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، وزير الصحة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السالك بابا حسنة، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر، عبد القادر الطالب عمر.

و شكّل اللّقاء حسب ما أورده بيان وزارة الصناعة، فرصة للطرفين للتشاور حول آفاق التعاون بين البلدين لاسيما في المجال الصيدلاني في جانبه التكويني، حيث دعا الوزير علي عون، إلى تنسيق أكثر بين الطرفين في هذا المجال.

كما اغتنم وزير الصناعة، رفقة وزير الصحة الصحراوي، الفرصة لزيارة وحدة إنتاج الأدوية بالحراش، أين طاف الوزيران بمختلف أجنحة المصنع للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها والتي تعمل وفقا لمعايير جودة عالمية.

و أشاد وزير الصحة الصحراوي، بالإمكانيات الكبيرة للجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية والقفزة النوعية التي حققتها مؤخرا.

وكخطوة عملية، دعا علي عون، إلى مباشرة عملية تكوين للصحراويين في مجال الصناعة الصيدلانية، ومعاينة حاجياتهم في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسال وفد جزائري لمعاينة أوضاع اللاجئين الصحراويين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي يوصي بمد يد المساعدة للشعب الصحراوي.

شرف الدين عبد النور

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