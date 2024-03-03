بحث سبل التعاون الجزائري الإيراني في مجالي اقتصاد المعرفة والابتكار

3 مارس، 2024

إستقبل، ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أمس السبت، بمقر الوزارة، روح الله دهقاني فيروز آبادي، نائب رئيس الجمهورية الإيرانية للعلوم والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة والوفد المرافق له.

وخلال الزيارة تبادل الطرفان سبل التعاون بين البلدين في مجالي اقتصاد المعرفة والابتكار.

وبعد هذا اللّقاء رفيع المستوى، تم تنظيم زيارة للوفد الإيراني إلى مسرعة المؤسسات الناشئة “ألجيريا فانتور”، حيث تم تقديم عدة عروض تتعلق بالنظام البيئي في الجزائر، بحضور عدد من المؤسسات الناشئة.

شرف الدين عبد النور

3 مارس، 2024

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