بحث سبل استثمار المؤسسات الإيطالية في مجال صناعة المصاعد الهوائية بالجزائر

إلتقى اليوم الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمقر وزارة السكن والعمران والمدينة، بألبرتو كوتيلو، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الجزائر.

و كان اللقاء، حسب بيان وزارة السكن، فرصة للتطرق لعدة محاور، كان أبرزها تعزيز التعاون المشترك في مجال السكن والعمران والمدينة، وخلق شراكة اقتصادية وهذا بفتح المجال للمؤسسات الإيطالية بالإستثمار في الجزائر سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في مجال صناعة المصاعد الهوائية، خاصة وأن الجزائر توفر مجالا وسوقًا مفتوحة.

و أكد وزير السكن، أن إنجاز مصنع لإنتاج المصاعد الهوائية بجميع لواحقها ومستلزماتها على غرار الهياكل، المحركات والبطاقات الإلكترونية الخاصة بالمصاعد، سيُمكن من تسويق المنتوج بكل أريحية، خاصة وأن الجزائر تعتزم الإنطلاق في إنجاز 460 الف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2024، يضيف المصدر ذاته.

كما أوضح الوزير أن برنامجًا جد معتبر سيتم الإنطلاق فيه والمتمثل في برنامج البيع بالإيجار “عدل 3″، وهو ما صرح به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب زيارته لولاية الجلفة، بتاريخ 29 أكتوبر 2023.

و بهذا الخصوص، قدّم بلعريبي، شروحات خاصة بهذه الصيغة السكنية التي بلغ قوامها 630000 وحدة سكنية، 55000 وحدة سكنية في إطار برنامج “عدل 1″، و 575000 وحدة سكنية بالنسبة لبرنامج “عدل 2″، والتي أُنجزت ضمن أقطاب حضرية ومدن جديدة غلب عليها طابع عمراني إعتمد أساسا على تشييد بنايات عالية نظرا لنقص الأوعية العقارية، الأمر الذي استلزم حسب الوزير، وضع 7216 مصعدا هوائيا في أحياء صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني، 1525 منها ببرنامج “عدل 1″، و 1651 مصعد بالنسبة لبرنامج “عدل 2”.

و في ذات السياق، أكد وزير السكن، على أنه سيتم اتّباع نفس النهج العمراني في إنجاز برنامج “عدل 3″، و ذلك بسبب نقص الأوعية العقارية، ولهذا الغرض، يضيف الوزير، كان من الواجب البحث عن سبل التعاون التكنولوجي والاقتصادي لإنجاز مصانع خاصة لإنتاج المصاعد والتي لن يقتصر دورها على تركيبها في الجزائر وفقط.

و نوّه الوزير بهذا الخصوص، إلى ضرورة عقد شراكات ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية والمؤسسات الإيطالية قصد الإستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة، خاصة وأن الجزائر تحصي نقصا في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى إمكانية برمجة لقاءات ثنائية ما بين مؤسسات تركيب المصاعد الهوائية الجزائرية ومؤسسات الإنتاج والإنجاز الإيطالية، وهو ما سيسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

شرف الدين عبد النور

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