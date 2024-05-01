بحث سبل إرساء تعاون بين جامعة الجزائر 3 و نظيراتها السعودية

إستقبل مدير جامعة الجزائر3، خالد رواسكي، أمس الثلاثاء، بالقاعة الشرفية للجامعة، سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبدالله بن ناصر عبدالله البصيري.

و عبّر خالد رواسكي، في كلمته الترحيبية، عن بالغ إرتياحه لزيارة سعادة السفير السعودي للجامعة، مما يعطي دفعا قويا للتعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الجزائر 3 ومختلف الجامعات السعودية.

و قدّم مدير الجامعة، نبذة تاريخية عن جامعة الجزائر 3 بكلياتها واختصاصاتها، وعدد الطلبة السعوديين المتخرجين والذين يزاولون دراستهم بالجامعة.

كما تطرّق رواسكي، إلى أهمية الاستراتيجية الإصلاحية للجامعة الجزائرية، وحتمية انفتاحها على محيطها الخارجي، بإرساء شراكة وتوأمة مع مختلف الجامعات الدولية، واقترح مدير الجامعة في هذا الإطار تنظيم زيارات متبادلة وندوات علمية وملتقيات مشتركة وتبادل الزيارات بين جامعة الجزائر 3 والجامعات السعودية.

من جهته، ثمّن السفير السعودي لدى الجزائر، هذه الزيارة للجامعة، و اعتبرها خطوة مهمة في تجسيد تعاون علمي و أكاديمي مثمر، من شأنه تحقيق فوائد كبيرة لجامعة الجزائر 3 ونظيرتها السعودية، واقترح تنظيم زيارات متبادلة وملتقيات علمية حول العلاقات الجزائرية السعودية في مختلف أبعادها، خاصة وأنها تعيش ديناميكية مميزة مما يعود بمكاسب كبيرة على البلدين.

كما أكد السفير السعودي، على أهمية تطوير وتعميق البعد الثقافي للعلاقات بين البلدين، و اغتنم زيارته للجامعة، للتأكيد على أهمية إرساء برامج تعاون علمية وأكاديمية بين جامعة الجزائر 3 والجامعات السعودية.

كما تدخل مختلف العمداء ونواب مدير الجامعة وإطارات الجامعة، بالعديد من المقترحات، لتثمين وتعميق البعد العلمي والأكاديمي بين جامعة الجزائر 3 ومختلف الجامعات السعودية.

شرف الدين عبد النور