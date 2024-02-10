بحث آليات إدماج المجتمع المدني في الإقتصاد التضامني الإجتماعي و المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات الإقتصادية

10 فبراير، 2024

أشرف اليوم، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، و مصطفى أغامير، والي ولاية ورقلة، على اللّقاء الأول من بين سلسلة من اللقاءات المتخصصة في مختلف المجالات التي سيشرف المرصد على تنظيمها خلال هذه السنة لتمس جل فعاليات المجتمع المدني لولاية ورقلة، وذلك على مستوى قاعة الإجتماعات بالولاية.

و شهد اللّقاء حسب بيان المرصد، حضور إطارات وأعضاء المرصد،  رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة، أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية، رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات أعضاء الهيئة التنفيذية، أكثر من 120 ممثلا ورؤساء الجمعيات الناشطة ومختلف فعاليات المجتمع المدني، الهلال الأحمر الجزائري، الكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا ممثلون عن المؤسسات الاقتصادية وهذا لبحث آليات إدماج المجتمع المدني في الإقتصاد التضامني الإجتماعي و المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات الإقتصادية.

كما يهدف اللقاء أساسا إلى ترقية الأداء الجمعوي والإسهام في البرنامج التنموي الوطني وإدماج القطاع الإقتصادي في مرافقة المجتمع المدني.

للتذكير ستكون هناك لقاءات متخصصة أخرى من تنظيم المرصد الوطني للمجتمع المدني خلال هذه السنة، بالتنسيق مع ولاية ورقلة، ستمس جُلّ القطاعات والتخصصات ومختلف الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني.

شرف الدين عبد النور

10 فبراير، 2024

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