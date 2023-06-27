بتوجيه من الرئيس تبون… أحمد عطاف يستقبل المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في جمهورية بوركينا فاسو

استقبل اليوم، بتوجيه من رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بمقر الوزارة، دريسا سوادوغو، المستشار الخاص لرئيس الفترة الانتقالية في جمهورية بوركينافاسو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بصفته مبعوثاُ خاصاً، حسب ما كشفه بيان وزارة الخارجية.

وبهذه المناسبة، تسلٌم أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من قبل الرئيس الانتقالي لجمهورية بوركينافاسو، النقيب إبراهيم تراوري، يضيف المصدر.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية بين الجزائر وبوركينافاسو وآفاق تعزيزها عبر تهيئة الظروف المواتية لتدشين حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين البلدين، كما تطرق الطرفان إلى مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي لا سيما الوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، يضيف بيان الوزارة.

في هذا الإطار، تناول الطرفان ملف الصحراء الغربية في جميع جوانبه كقضية تصفية استعمار يتوجب حلها على أساس تمكين الشعب الصحراوي من التمتع الفعلي بحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال, يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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