بتكليف من رئيس الجمهورية… وزيرا الداخلية و التضامن الوطني بتيارت لتعزية عائلة شهيد الواجب الوطني بن خليفة فيصل (رحمه الله )

بتكليف من رئيس الجمهورية… وزيرا الداخلية و التضامن الوطني بتيارت لتعزية عائلة شهيد الواجب الوطني بن خليفة فيصل (رحمه الله )

حل اليوم كل من ابراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو، ببلدية فرندة ولاية تيارت، و هذا مواصلة لتقديم واجب العزاء، بتكليف من رئيس الجمهورية، لعائلات أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين استشهدوا بولاية بجاية على إثر الحرائق الأخيرة، أين قدما تعازي الرئيس تبون لعائلة شهيد الواجب الوطني بن خليفة فيصل (رحمه الله)، كما قدما للعائلة الاعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية، حسب ما اورده بيان وزارة الداخلية.

و بالمناسبة، حيا إبراهيم مراد عائلة الشهيد على سمات الصبر و الفخر بنيل ابنهم شرف الشهادة، معتبرا أنه و زملاءه قدموا درسا في الوطنية و التضحية من أجل الوطن، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

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