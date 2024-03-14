بتكليف من رئيس الجمهورية…عطاف يشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا

بتكليف من رئيس الجمهورية…عطاف يشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بأديس أبابا، بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع عقدها يوم غد الجمعة 15 فبراير، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية تنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية.

ومن المنتظر أن تنصب أشغالها حول آليات انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك تحضيراً للاستحقاق الهام المرتقب بداية العام المقبل والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، ونائب رئيس، وكذا ستة مفوضين مكلفين بمختلف الملفات البارزة في الأجندة القارية.

رمزي أحمد توميات

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