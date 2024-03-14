بتكليف من رئيس الجمهورية…عطاف يشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا

14 مارس، 2024

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بأديس أبابا، بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، للمشاركة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المزمع عقدها يوم غد الجمعة 15 فبراير، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية تنعقد هذه الدورة الاستثنائية تحت رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية.

ومن المنتظر أن تنصب أشغالها حول آليات انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك تحضيراً للاستحقاق الهام المرتقب بداية العام المقبل والذي سيشهد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، ونائب رئيس، وكذا ستة مفوضين مكلفين بمختلف الملفات البارزة في الأجندة القارية.

رمزي أحمد توميات

14 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

وزير الشؤون الخارجية يجري محادثات مع نظيره السيراليوني

3 يناير، 2024

الرئيس تبون يبعث برسالة إلى المشاركين في المؤتمر العربي الـ 22 لطب الأورام

2 نوفمبر، 2023

احباط محاولات هجرة سرية وانقاذ 161 شخص من الغرق

9 نوفمبر، 2022

توقيف 30 تاجر مخدرات وضبط 63 كيلوغرام من الكيف المعالج

27 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى